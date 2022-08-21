Российская авиация нанесла удар по складу ВСУ, где хранилось более 100 тонн топлива
Российские военные за прошедшие сутки уничтожили склад бригады 102-ой территориальной обороны ВСУ в Запорожской области, где хранилось более 100 тонн дизельного топлива. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что склад с горючим, необходимым для военной техники, находился в районе города Гуляйполе. Удар был нанесён оперативно-тактической авиацией ВКС России.
Ранее также стало известно, что ВС России уничтожили "Калибрами" склад ВСУ под Одессой. Там украинские военные хранили ракеты к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS.