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21 августа, 10:43

Российская авиация нанесла удар по складу ВСУ, где хранилось более 100 тонн топлива

Российские военные за прошедшие сутки уничтожили склад бригады 102-ой территориальной обороны ВСУ в Запорожской области, где хранилось более 100 тонн дизельного топлива. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что склад с горючим, необходимым для военной техники, находился в районе города Гуляйполе. Удар был нанесён оперативно-тактической авиацией ВКС России.

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Ранее также стало известно, что ВС России уничтожили "Калибрами" склад ВСУ под Одессой. Там украинские военные хранили ракеты к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Александра Васильева

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