Российская авиация нанесла удар по складу ВСУ, где хранилось более 100 тонн топлива

Российские военные за прошедшие сутки уничтожили склад бригады 102-ой территориальной обороны ВСУ в Запорожской области, где хранилось более 100 тонн дизельного топлива. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что склад с горючим, необходимым для военной техники, находился в районе города Гуляйполе. Удар был нанесён оперативно-тактической авиацией ВКС России.