Войска России ликвидировали более ста бойцов ВСУ под Харьковом и Николаевом
Вооружённым силам РФ удалось ликвидировать свыше 100 украинских боевиков в Николаевской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В результате огневых ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады в районе населённого пункта Новогригоровка Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Токарево Херсонской области безвозвратные потери противника составили более 100 человек", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, было уничтожено семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.
Ранее российские военные в ходе спецоперации на Украине ликвидировали склад боеприпасов в Одесской области, где хранились ракеты к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS. Как сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар нанесли крылатыми ракетами "Калибр".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ