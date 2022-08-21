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21 августа, 10:47

Войска России ликвидировали более ста бойцов ВСУ под Харьковом и Николаевом

Вооружённым силам РФ удалось ликвидировать свыше 100 украинских боевиков в Николаевской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"В результате огневых ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады в районе населённого пункта Новогригоровка Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Токарево Херсонской области безвозвратные потери противника составили более 100 человек", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, было уничтожено семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.

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ВС России уничтожили пункт дислокации "Правого сектора" в районе Цукурино

Ранее российские военные в ходе спецоперации на Украине ликвидировали склад боеприпасов в Одесской области, где хранились ракеты к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS. Как сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар нанесли крылатыми ракетами "Калибр".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер

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