Войска России ликвидировали более ста бойцов ВСУ под Харьковом и Николаевом

Вооружённым силам РФ удалось ликвидировать свыше 100 украинских боевиков в Николаевской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"В результате огневых ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады в районе населённого пункта Новогригоровка Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Токарево Херсонской области безвозвратные потери противника составили более 100 человек", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, было уничтожено семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.