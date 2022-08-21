Пожары в Рязанской области охватили уже 8,6 тысячи гектаров

За прошедшие сутки площадь, пройденная огнём в Рязанской области, выросла на 1,8 тысячи гектаров. Как сообщили в ФБУ "Авиалесоохрана", в общей сложности пламя охватило 8,6 тысячи гектаров.

По данным ведомства, на землях лесного фонда действуют два очага на площади, пройденной огнём, почти в 7,5 тысячи гектаров. Они зафиксированы на землях особо охраняемых природных территорий — 1,1 тысячи гектаров в национальном парке "Мещерский" и Окском заповеднике. Ещё один очаг зарегистрирован на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнём в 45 гектаров.