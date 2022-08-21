Опубликованы первые фото с роскошной "белой" свадьбы Джей Ло и Бена Аффлека

Голливудский актёр Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес сыграли вторую свадьбу в штате Джорджия в кругу родных и близких, пишет Page Six, опубликовав первые фото с торжества.

Снимки со второй свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Фото © pagesix

Снимки со второй свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Фото © pagesix

Снимки со второй свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Фото © pagesix

Снимки со второй свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Фото © pagesix

"Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова связали себя узами брака — на этот раз в присутствии друзей из списка звёзд первой величины и семьи — в имении актёра площадью 87 акров в Джорджии в субботу вечером", — пишет издание.

Все гости, включая друга Аффлека, актёра Мэтта Деймона с женой, были одеты в белое, чтобы не нарушать стилистику праздника, выполненную в светлых оттенках и цветочных композициях. На празднике присутствовали режиссёр Кевин Смит и актёр Джейсон Мьюз с жёнами. В списке гостей также значились Мэтт Дэймон, Джимми Киммел, Кейси Аффлек и Дреа де Маттео.