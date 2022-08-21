Опубликованы первые фото с роскошной "белой" свадьбы Джей Ло и Бена Аффлека
Снимки со второй свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Обложка © pagesix
Голливудский актёр Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес сыграли вторую свадьбу в штате Джорджия в кругу родных и близких, пишет Page Six, опубликовав первые фото с торжества.
"Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова связали себя узами брака — на этот раз в присутствии друзей из списка звёзд первой величины и семьи — в имении актёра площадью 87 акров в Джорджии в субботу вечером", — пишет издание.
Все гости, включая друга Аффлека, актёра Мэтта Деймона с женой, были одеты в белое, чтобы не нарушать стилистику праздника, выполненную в светлых оттенках и цветочных композициях. На празднике присутствовали режиссёр Кевин Смит и актёр Джейсон Мьюз с жёнами. В списке гостей также значились Мэтт Дэймон, Джимми Киммел, Кейси Аффлек и Дреа де Маттео.
Напомним, свадьбу Аффлек и Лопес сыграли в Лас-Вегасе в середине июля после второй помолвки. Первая состоялась в начале нулевых. Свадьба должна была пройти в сентябре 2003 года, но церемонию отменили. В январе 2004 года Бен и Джен разорвали отношения. А летом 2021 года, после того как певица рассталась с американским бейсболистом Алексом Родригесом, влюблённые воссоединились, к счастью поклонников.