Украинские СМИ радуются убийству Дугиной и сожалеют, что не погиб её отец
Политолог Корнилов рассказал о восторге в украинских СМИ из-за убийства Дугиной
На Украине с дикой радостью отреагировали на новость о смерти журналистки и политолога Дарьи Дугиной, машина которой была взорвана накануне вечером в Подмосковье. Об этом рассказал телеканалу "360" политолог Владимир Корнилов.
"Вполне возможно, что за терактом стоит Украина. Вспомните попытки покушения на медийных персон, в том числе Владимира Соловьёва. В любом случае в ответ даже на ту реакцию, которую мы видим на Украине, нужно спросить, а кто является спонсором терроризма? Логичный вопрос", — отметил он.
На Украине звучат сожаления среди общественности и в СМИ по поводу того, что отец Дарьи, политолог и философ Александр Дугин, тоже не стал жертвой подрыва, добавил публицист. Корнилов обратил внимание, что ликование по поводу трагедии исходит даже от информагентств Украины, где журналистика давно перешагнула за черту оскорблений.
При этом политолог уверен, что Киев вряд ли официально возьмёт на себя ответственность за преступление, что будет сохранять лицо и отрицать причастность к случившемуся.
Напомним, сегодня ночью стало известно, что в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Позже выяснилось, что в машине была 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам общественный деятель вскоре после ЧП прибыл на место трагедии. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Следствие прорабатывает различные версии. Есть предположения, что целью преступников была не Дарья, а её отец.