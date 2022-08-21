Украинские СМИ радуются убийству Дугиной и сожалеют, что не погиб её отец

На Украине с дикой радостью отреагировали на новость о смерти журналистки и политолога Дарьи Дугиной, машина которой была взорвана накануне вечером в Подмосковье. Об этом рассказал телеканалу "360" политолог Владимир Корнилов.

"Вполне возможно, что за терактом стоит Украина. Вспомните попытки покушения на медийных персон, в том числе Владимира Соловьёва. В любом случае в ответ даже на ту реакцию, которую мы видим на Украине, нужно спросить, а кто является спонсором терроризма? Логичный вопрос", — отметил он.

На Украине звучат сожаления среди общественности и в СМИ по поводу того, что отец Дарьи, политолог и философ Александр Дугин, тоже не стал жертвой подрыва, добавил публицист. Корнилов обратил внимание, что ликование по поводу трагедии исходит даже от информагентств Украины, где журналистика давно перешагнула за черту оскорблений.