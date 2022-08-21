СК: Взрывчатку в автомобиль Дугиной заложили под днищем со стороны водителя

Взрывчатку в автомобиле погибшей Дарьи Дугиной установили со стороны водителя, заявили в Следственном комитете РФ. Следствие продолжается, правоохранители осматривают место трагедии. По мнению следователей, преступление носит заказной характер и было спланировано заранее.

"На данный момент уже установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулём, погибла на месте", — уточнило ведомство.