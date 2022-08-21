СК: Взрывчатку в автомобиль Дугиной заложили под днищем со стороны водителя
Взрывчатку в автомобиле погибшей Дарьи Дугиной установили со стороны водителя, заявили в Следственном комитете РФ. Следствие продолжается, правоохранители осматривают место трагедии. По мнению следователей, преступление носит заказной характер и было спланировано заранее.
"На данный момент уже установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулём, погибла на месте", — уточнило ведомство.
Машину уже осмотрели с участием специалиста-взрывотехника и эвакуировали на специализированную стоянку. Далее ожидаются экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая, взрывотехническая судебные экспертизы. Следователи изъяли видеозапись с видеорегистратора внедорожника Дугиной. Устанавливаются лица, совершившие преступление, и свидетели расправы.
Напомним, сегодня ночью стало известно, что в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Позже выяснилось, что в машине была 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам общественный деятель вскоре после ЧП прибыл на место трагедии. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Следствие прорабатывает различные версии. Есть предположения, что целью преступников была не Дарья, а её отец.
Telegram / Пушилин Д.В.