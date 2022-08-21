Вес установленного в машине Дугиной взрывного устройства мог составлять до одного килограмма
Криминалист Игнатов допустил, что вес СВУ в машине Дугиной мог составлять до килограмма
Бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД по Москве Михаил Игнатов в беседе с Лайфом рассказал, что вес взрывного устройства, которое было установлено в машине политолога и журналиста Дарьи Дугиной, мог составлять до одного килограмма.
"400 граммов тротила — это серьёзный эквивалент, который может разнести эту машину пополам. Шансов у пассажира, находящегося в машине при взрыве 400 граммов тротила, мизерные, их практически нет", — заявил Игнатов.
Выжить можно только в единственном случае, если открыт люк, а взрывное устройство установлено так, что взрыв происходит в центре машины и его подкидывает, то есть взрывная волна выходит через люк наверх. Однако это совершенно редкий случай, когда пассажирам или водителю может так повезти, подчеркнул эксперт.
"Что касается установки, то это проще простого. Сейчас делаются самоделки с магнитом. Проходя мимо, достаточно просто нагнуться и протянуть руку. Проходящий мимо человек мог как будто наклониться шнурок завязать, при этом установил под днище автомобиля взрывное устройство", — пояснил бывший опер.
Устройство также может быть как с часовым механизмом, так и радиоуправляемым, то есть достаточно сделать один звонок на мобильный телефон. Если это был пластид, отметил эксперт, то по объёму взрывное устройство могло быть меньше — примерно как два куска хозяйственного мыла, небольшой мобильный телефон и провода.
"Это такой свёрток небольшой, полкило веса. Хороший магнит будет держать его и два дня. Поэтому здесь в пределах 800 граммов, до килограмма максимум, составлял вес всего взрывного устройства", — заключил собеседник Лайфа.
Напомним, сегодня ночью стало известно, что в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Позже выяснилось, что в машине была 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам общественный деятель вскоре после ЧП прибыл на место трагедии. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Следствие прорабатывает различные версии. Есть предположения, что целью преступников была не Дарья, а её отец.
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