Вес установленного в машине Дугиной взрывного устройства мог составлять до одного килограмма

Бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД по Москве Михаил Игнатов в беседе с Лайфом рассказал, что вес взрывного устройства, которое было установлено в машине политолога и журналиста Дарьи Дугиной, мог составлять до одного килограмма.

"400 граммов тротила — это серьёзный эквивалент, который может разнести эту машину пополам. Шансов у пассажира, находящегося в машине при взрыве 400 граммов тротила, мизерные, их практически нет", — заявил Игнатов.

Выжить можно только в единственном случае, если открыт люк, а взрывное устройство установлено так, что взрыв происходит в центре машины и его подкидывает, то есть взрывная волна выходит через люк наверх. Однако это совершенно редкий случай, когда пассажирам или водителю может так повезти, подчеркнул эксперт.

"Что касается установки, то это проще простого. Сейчас делаются самоделки с магнитом. Проходя мимо, достаточно просто нагнуться и протянуть руку. Проходящий мимо человек мог как будто наклониться шнурок завязать, при этом установил под днище автомобиля взрывное устройство", — пояснил бывший опер.

Устройство также может быть как с часовым механизмом, так и радиоуправляемым, то есть достаточно сделать один звонок на мобильный телефон. Если это был пластид, отметил эксперт, то по объёму взрывное устройство могло быть меньше — примерно как два куска хозяйственного мыла, небольшой мобильный телефон и провода.