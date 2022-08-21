"Водитель остался в машине умирать": Очевидец описал первые минуты после взрыва внедорожника с Дугиной
Очевидец описал первые минуты после взрыва внедорожника с Дугиной
Свидетель гибели Дарьи Дугиной, дочери российского общественного деятеля, философа, политолога Александра Дугина, рассказал телеграм-каналу SHOT о первых минутах после взрыва. Он ехал впереди девушки, и трагедия произошла на его глазах.
Первые минуты после взрыва. Видео © t.me / SHOT
"Он (автомобиль Дугиной. — Прим. Лайфа) позади нас ехал, и просто резкий хлопок: я смотрю в зеркало заднего вида — всё. Мы побежали туда смотреть, звонить в 112. Взрыв — и всё. Вот, всё, что было, прям жёстко. Понятно, что водитель в машине остался умирать", — вспоминает мужчина.
По его словам, то, что человек остался в машине, было ясно и по звуку автомобильного сигнала, который гудел до тех пор, пока провода полностью не сгорели. После свидетель решил подойти ближе к месту взрыва и увидел тело девушки, которое выпало из машины.
Напомним, сегодня ночью стало известно, что в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Позже выяснилось, что в машине была 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам общественный деятель вскоре после ЧП прибыл на место трагедии. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Следствие прорабатывает различные версии. Есть предположения, что целью преступников была не Дарья, а её отец.
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