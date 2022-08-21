"Водитель остался в машине умирать": Очевидец описал первые минуты после взрыва внедорожника с Дугиной

Свидетель гибели Дарьи Дугиной, дочери российского общественного деятеля, философа, политолога Александра Дугина, рассказал телеграм-каналу SHOT о первых минутах после взрыва. Он ехал впереди девушки, и трагедия произошла на его глазах.

Первые минуты после взрыва. Видео © t.me / SHOT

"Он (автомобиль Дугиной. — Прим. Лайфа) позади нас ехал, и просто резкий хлопок: я смотрю в зеркало заднего вида — всё. Мы побежали туда смотреть, звонить в 112. Взрыв — и всё. Вот, всё, что было, прям жёстко. Понятно, что водитель в машине остался умирать", — вспоминает мужчина.