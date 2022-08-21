Скриншот переписки Зеленского с МИД Тайваня в Twitter оказался фейком
Министерство иностранных дел Тайваня сообщило, что скриншот переписки ведомства с президентом Украины Владимиром Зеленским в Twitter — это подделка, сфабрикованная с помощью Photoshop.
"МИД Тайваня сообщает, что недавняя переписка якобы с президентом Украины Владимиром Зеленским в аккаунте ведомства в Twitter — ложная информация", — указано в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.
Речь идёт о комментарии в соцсети, якобы оставленном человеком с ником Володимир Зеленьский с аватаром главы Незалежной под постом МИД Тайваня, в котором осуждается начало масштабных военных учений Народно-освободительной армии Китая вокруг острова. Комментарий лжепрезидента Украины гласил: "Тайвань, мы с тобой!" Под ним МИД республики якобы ответил: "Вы кто?" МИД решил внести ясность, поскольку скриншот начали активно тиражировать западные СМИ с подачей, что "министерство не узнало Зеленского".
Напомним, китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня 2 августа после того, как на остров прилетела спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. 7 августа в КНР анонсировали проведение регулярных учений к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива.
Unsplash