Скриншот переписки Зеленского с МИД Тайваня в Twitter оказался фейком

Министерство иностранных дел Тайваня сообщило, что скриншот переписки ведомства с президентом Украины Владимиром Зеленским в Twitter — это подделка, сфабрикованная с помощью Photoshop.

"МИД Тайваня сообщает, что недавняя переписка якобы с президентом Украины Владимиром Зеленским в аккаунте ведомства в Twitter — ложная информация", — указано в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Речь идёт о комментарии в соцсети, якобы оставленном человеком с ником Володимир Зеленьский с аватаром главы Незалежной под постом МИД Тайваня, в котором осуждается начало масштабных военных учений Народно-освободительной армии Китая вокруг острова. Комментарий лжепрезидента Украины гласил: "Тайвань, мы с тобой!" Под ним МИД республики якобы ответил: "Вы кто?" МИД решил внести ясность, поскольку скриншот начали активно тиражировать западные СМИ с подачей, что "министерство не узнало Зеленского".