Украинские пилоты тренируются на симуляторах американских штурмовиков

Пилоты Украины обучаются на симуляторах американских штурмовиков A-10 Thunderbolt. Об этом пишет Time, уточняя, что такие тренировки будут продолжаться на протяжении ближайших шести месяцев.

Авторы публикации назвали указанные штурмовики США способными поражать танки, но уязвимыми перед российским вооружением. Издание объясняет обучение украинских военных лётчиков нежеланием Вашингтона напрямую ввязываться в конфликт с Россией, поэтому Штаты ограничатся косвенной поддержкой Украины.