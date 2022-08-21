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21 августа, 09:50

Украинские пилоты тренируются на симуляторах американских штурмовиков

Time: Украинские пилоты тренируются на симуляторах штурмовиков A-10 Thunderbolt

Пилоты Украины обучаются на симуляторах американских штурмовиков A-10 Thunderbolt. Об этом пишет Time, уточняя, что такие тренировки будут продолжаться на протяжении ближайших шести месяцев.

Авторы публикации назвали указанные штурмовики США способными поражать танки, но уязвимыми перед российским вооружением. Издание объясняет обучение украинских военных лётчиков нежеланием Вашингтона напрямую ввязываться в конфликт с Россией, поэтому Штаты ограничатся косвенной поддержкой Украины.

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Ранее сообщалось, что украинские истребители четвёртого поколения МиГ-29 получили американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile (HARM). Это является ещё одним доказательством возросшей готовности со стороны властей США включать более совершенные системы вооружений в пакеты помощи.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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