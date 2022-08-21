Немцы поддались панике из-за скорой приостановки "Северного потока"

Читатели немецкого журнала Spiegel резко отреагировали на новость о том, что единственная рабочая турбина "Северного потока" будет приостановлена на несколько дней для проведения технического обслуживания. В комментариях к сообщению они предположили, что это решение — последствия антироссийских санкций, а другие испугались, что лишатся топлива навсегда.

"А чего вы ожидали, если мы вводим санкции против России и поставляем оружие на Украину?" — задался вопросом DruckPause.

"Пока газ идёт по старой магистрали, всё в порядке. Если его станет меньше или не будет совсем, начнётся паника. Но получить газ по новой магистрали вообще невозможно. Является ли такое положение дел всё ещё рационально оправданным?" — спросил Kgen.

Один из пользователей в ответ на данный комментарий высказал мнение, что "санкционных наркоманов" не волнует рациональность и то, с какими сложностями сталкивается народ из-за этих ограничений против России. А анонимный комментатор предложил доставлять газ в Германию "окольными путями".

"Может, это может попасть к нам окольным путём?" — сказал он.

"Нашему федеральному канцлеру нужно снова навестить турбину. Может, даже погладить её и нежно поговорить с ней. Тогда всё станет лучше", — пошутил Antiaktion.