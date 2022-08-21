Немцы поддались панике из-за скорой приостановки "Северного потока"
Читатели Spiegel запаниковали из-за новости о скорой приостановке "Северного потока"
Читатели немецкого журнала Spiegel резко отреагировали на новость о том, что единственная рабочая турбина "Северного потока" будет приостановлена на несколько дней для проведения технического обслуживания. В комментариях к сообщению они предположили, что это решение — последствия антироссийских санкций, а другие испугались, что лишатся топлива навсегда.
"А чего вы ожидали, если мы вводим санкции против России и поставляем оружие на Украину?" — задался вопросом DruckPause.
"Пока газ идёт по старой магистрали, всё в порядке. Если его станет меньше или не будет совсем, начнётся паника. Но получить газ по новой магистрали вообще невозможно. Является ли такое положение дел всё ещё рационально оправданным?" — спросил Kgen.
Один из пользователей в ответ на данный комментарий высказал мнение, что "санкционных наркоманов" не волнует рациональность и то, с какими сложностями сталкивается народ из-за этих ограничений против России. А анонимный комментатор предложил доставлять газ в Германию "окольными путями".
"Может, это может попасть к нам окольным путём?" — сказал он.
"Нашему федеральному канцлеру нужно снова навестить турбину. Может, даже погладить её и нежно поговорить с ней. Тогда всё станет лучше", — пошутил Antiaktion.
Ранее Лайф писал, что единственная рабочая турбина "Северного потока" — Trent 60 — будет остановлена 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома". После завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата поставки восстановят до уровня 33 млн кубометров в сутки.
ТАСС / EPA / PHILIPP SCHMIDLI