Находящуюся на территории России инфраструктуру трубопровода "Северный поток – 2" задействуют для газификации регионов северо-запада страны. Об этом рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин в интервью ТАСС.

"В сложившейся ситуации принято решение о задействовании находящейся на территории нашей страны инфраструктуры СП-2 для газификации Северо-Запада России. Поэтому если германская сторона чисто гипотетически примет решение о вводе в эксплуатацию этого газопровода, то в работу на данном этапе может быть включена только одна его нитка", — сообщил он.

Как напомнил заместитель министра, Евросоюз, в первую очередь в лице Еврокомиссии, давно вёл "подготовительную" работу против проекта "Северный поток – 2". Однако сейчас газопровод мог бы стать решением тех проблем, которые Брюссель "своей политикой сам же и создал, прежде всего вокруг газоперекачивающих турбин "Северного потока – 1".

Он упомянул и о том, что СП-2 был готов к запуску ещё в декабре 2021 года, но власти Германии решили его заморозить, чем лишь навредили гражданам страны и бизнесу. При этом руководство Евросоюза и Берлин продолжают проявлять политическое упорство в своём неприятии этого проекта, резюмировал дипломат.