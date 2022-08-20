Россия начнёт поставки газа по "Северному потоку – 2", но не в Европу
Замглавы МИД РФ Панкин анонсировал запуск части "Северного потока – 2"
Находящуюся на территории России инфраструктуру трубопровода "Северный поток – 2" задействуют для газификации регионов северо-запада страны. Об этом рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин в интервью ТАСС.
"В сложившейся ситуации принято решение о задействовании находящейся на территории нашей страны инфраструктуры СП-2 для газификации Северо-Запада России. Поэтому если германская сторона чисто гипотетически примет решение о вводе в эксплуатацию этого газопровода, то в работу на данном этапе может быть включена только одна его нитка", — сообщил он.
Как напомнил заместитель министра, Евросоюз, в первую очередь в лице Еврокомиссии, давно вёл "подготовительную" работу против проекта "Северный поток – 2". Однако сейчас газопровод мог бы стать решением тех проблем, которые Брюссель "своей политикой сам же и создал, прежде всего вокруг газоперекачивающих турбин "Северного потока – 1".
Он упомянул и о том, что СП-2 был готов к запуску ещё в декабре 2021 года, но власти Германии решили его заморозить, чем лишь навредили гражданам страны и бизнесу. При этом руководство Евросоюза и Берлин продолжают проявлять политическое упорство в своём неприятии этого проекта, резюмировал дипломат.
"Газпром" действует по закону": Политолог счёл верным шагом остановку единственной рабочей турбины "Северного потока"
Ранее Лайф писал, что единственная рабочая турбина "Северного потока" — Trent 60 — будет остановлена 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома". После завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата поставки восстановят до уровня 33 млн кубометров в сутки.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Stefan Sauer