Украинские призывники платят тысячи долларов за возможность уехать в Россию

Украинские призывники, не желая участвовать в боевых действиях, обращаются за помощью к перевозчикам, которые за несколько тысяч долларов готовы вывезти их в Россию. Об этом рассказал один из молодых людей, которому удалось благополучно добраться до Мелитополя.

"Уезжал, потому что не хотел оказаться мобилизованным. Не хотел идти в армию. Поехал в Россию, так как напрямую в Европу попасть нет возможности. Все мужчины призывного возраста подлежат мобилизации, их не выпускают из страны. Нашёл людей, которые за деньги закрыли глаза на то, что я военнообязанный, и выпустили меня. Весь мой маршрут стоил 2,5 тысячи долларов. Деньги передал на фильтрационном пункте СБУ", — сказал 28-летний уроженец Харькова Александр в беседе с РИА "Новости".

Мужчину и ещё нескольких украинцев, которые пытались сбежать из страны, на блокпосту задержали российские военные. Сейчас силовики выясняют все обстоятельства. После этого мужчина планирует доехать до России, а затем лететь в Европу, куда несколько месяцев назад уехала его семья. По словам Александра, многие, как и он сам, считают, что Украина им ничего не дала, поэтому они не видят повода умирать за эту страну. Чтобы избежать призыва и уехать из Незалежной, многим украинцам приходится собирать деньги, влезая в долги.

Ещё один призывник Дмитрий признался, что нанял перевозчика по объявлению через Интернет. Услуга обошлась ему в две тысячи долларов. Далее молодой человек планирует отправиться в Польшу, сейчас там живут его жена и ребёнок. По словам Дмитрия, территорию Незалежной он покидал на автобусе, в котором было ещё 16 мужчин и четыре женщины. За пересечение границы с них собрали дополнительно по 600 долларов. Украинец считает, что это был сотрудник СБУ либо какого-то другого силового ведомства.