Выборы президента Турции могут пройти уже этой осенью

Источники в Европейской службе внешних действий (EEAS) и дипломатов ЕС сообщили, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может провести президентские выборы досрочно. Их слова приводит немецкое издание Welt am Sonntag.

"Есть несколько признаков того, что президент Эрдоган, скорее всего, перенесёт выборы на этот год, возможно, на осень. Это может произойти в относительно краткосрочной перспективе", — сказано в материале.

Как сказано в статье, высокие цены на энергоносители могут оказать негативное воздействие на потребителей, особенно зимой. Однако после получения доходов за летний туризм настроение жителей должно улучшиться, что является одним из оснований для проведения выборов уже этой осенью.

В качестве примера агентство привело статистические данные, согласно которым с апреля по июнь было заработано $8,7 млрд — это на 190% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также, как считают дипломатические источники, международная деятельность Эрдогана в качестве посредника между Россией и Западом, а также его угрозы вторгнуться на север Сирии могут свидетельствовать о демонстрации силы и желании улучшить собственное положение в преддверии выборов.