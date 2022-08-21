Посёлок Пески, о взятии под контроль которого неделю назад рассказало Минобороны РФ, полностью зачищен от бандеровских формирований. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров словами: "Пески освобождён!", а также разместил видеообращение бойца своего подразделения Муслима Алхазурова.

Чеченский боец ВС РФ Муслим Алхазуров рассказал, как идёт зачистка посёлка Пески. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Да, огрызается ещё [ВСУ] со стороны Первомайского и Водяного, накидывает помаленьку артой, но стрелковых боёв как таковых уже нет. Противник рассеян по мелким группировкам", — пояснил военный из Чеченской Республики.

Алхазуров добавил, что украинские националисты ретировались спешно и налегке, побросав боеприпасы. Теперь стоит задача очистить территорию населённого пункта от возможных схронов оружия и мин, которые могут причинить вред мирному населению.

"На очистку уйдёт немного времени, после чего жители посёлка смогут спокойно передвигаться по улицам и восстанавливать мирную жизнь", — написал Кадыров.