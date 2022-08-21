Кадыров показал видео из зачищенного от ВСУ посёлка Пески
Кадыров рассказал о зачистке посёлка Пески от украинских военных
Посёлок Пески, о взятии под контроль которого неделю назад рассказало Минобороны РФ, полностью зачищен от бандеровских формирований. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров словами: "Пески освобождён!", а также разместил видеообращение бойца своего подразделения Муслима Алхазурова.
Чеченский боец ВС РФ Муслим Алхазуров рассказал, как идёт зачистка посёлка Пески. Видео © Telegram / Kadyrov_95
"Да, огрызается ещё [ВСУ] со стороны Первомайского и Водяного, накидывает помаленьку артой, но стрелковых боёв как таковых уже нет. Противник рассеян по мелким группировкам", — пояснил военный из Чеченской Республики.
Алхазуров добавил, что украинские националисты ретировались спешно и налегке, побросав боеприпасы. Теперь стоит задача очистить территорию населённого пункта от возможных схронов оружия и мин, которые могут причинить вред мирному населению.
"На очистку уйдёт немного времени, после чего жители посёлка смогут спокойно передвигаться по улицам и восстанавливать мирную жизнь", — написал Кадыров.
Ранее в Минобороны сообщили, что союзные войска полностью взяли под контроль населённый пункт Пески в ДНР и осталось лишь зачистить его. Именно из посёлка велось большинство обстрелов Донецка, а сам он был превращён ВСУ в мощный укрепрайон.