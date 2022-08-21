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Регион
Опубликовано 21 августа 2022, 11:39
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Кадыров показал видео из зачищенного от ВСУ посёлка Пески

Кадыров рассказал о зачистке посёлка Пески от украинских военных

Посёлок Пески, о взятии под контроль которого неделю назад рассказало Минобороны РФ, полностью зачищен от бандеровских формирований. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров словами: "Пески освобождён!", а также разместил видеообращение бойца своего подразделения Муслима Алхазурова.

Чеченский боец ВС РФ Муслим Алхазуров рассказал, как идёт зачистка посёлка Пески. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Да, огрызается ещё [ВСУ] со стороны Первомайского и Водяного, накидывает помаленьку артой, но стрелковых боёв как таковых уже нет. Противник рассеян по мелким группировкам", — пояснил военный из Чеченской Республики.

Алхазуров добавил, что украинские националисты ретировались спешно и налегке, побросав боеприпасы. Теперь стоит задача очистить территорию населённого пункта от возможных схронов оружия и мин, которые могут причинить вред мирному населению.

"На очистку уйдёт немного времени, после чего жители посёлка смогут спокойно передвигаться по улицам и восстанавливать мирную жизнь", — написал Кадыров.

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Ранее в Минобороны сообщили, что союзные войска полностью взяли под контроль населённый пункт Пески в ДНР и осталось лишь зачистить его. Именно из посёлка велось большинство обстрелов Донецка, а сам он был превращён ВСУ в мощный укрепрайон.

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kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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