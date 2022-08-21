Собянин заявил об усилении контроля за пожарной ситуацией в Москве

Московские городские службы постоянно мониторят ситуацию с пожарами в парках и на природных территориях, в том числе в ТиНАО. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Тушение пожаров в Рязанской и во Владимирской областях. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Тушение пожаров в Рязанской и во Владимирской областях. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Тушение пожаров в Рязанской и во Владимирской областях. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

"Городские службы столицы работают в усиленном режиме. Ведётся мониторинг состояния воздуха. Пристально следим за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях, особенно в ТиНАО", — заявил Собянин.