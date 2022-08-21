Собянин заявил об усилении контроля за пожарной ситуацией в Москве
Тушение пожаров в Рязанской и во Владимирской областях. Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Московские городские службы постоянно мониторят ситуацию с пожарами в парках и на природных территориях, в том числе в ТиНАО. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.
"Городские службы столицы работают в усиленном режиме. Ведётся мониторинг состояния воздуха. Пристально следим за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях, особенно в ТиНАО", — заявил Собянин.
По его словам, на данный момент в Рязанской области находятся шесть столичных вертолётов, а также свыше 400 человек и 120 единиц техники. Также до 14 увеличено число тяжёлых бульдозеров, которые создают минерализованные полосы и предотвращают распространение огня. Также во Владимирской области задействованы порядка 200 человек и 70 единиц техники.
Лайф напоминает, что сильный запах гари жители районов юга и юго-запада Москвы заметили ещё утром 17 августа. Местами был виден и лёгкий смог. Также мы показывали то самое возгорание, дым от которого накрыл столицу. Москва отправила пожарных и технику для помощи в тушении пожаров в Рязанской области.