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21 августа, 12:34

В Херсонской области брошенные владельцами предприятия передадут во внешнее управление

Предприятия в Херсонской области, которые были брошены бывшими украинскими владельцами, будут переданы под внешнее управление. Об этом рассказал журналистам исполняющий обязанности главы администрации региона Сергей Елисеев.

"Все предприятия Херсонской области должны работать, а люди — получать зарплату. Правительством Херсонской области принят порядок определения бесхозными и передачи их на баланс правительства с последующей передачей под внешнее управление всем желающим и тем, кого мы посчитаем достойными", — рассказал он.

Особо Елисеев подчеркнул, что собственники могут сохранить право на предприятие при выполнении обязательного условия: они обязаны перерегистрироваться в налоговой, получить регистрацию, а также банковские счета. Он пояснил, что бизнесмены должны быть "понятными, прозрачными, пусть работают, никто не препятствует".

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Ранее Лайф рассказывал, что в Правительство Херсонской области назначили ряд управленцев из России. Так, на должность первого замглавы администрации по безопасности региона назначен уроженец Рыбинска Алексей Катериничев. Заместителем председателя правительства и министром промышленности региона назначен уроженец Челябинска Семён Машкауцан.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Оксана Попова

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