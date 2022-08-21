В Херсонской области брошенные владельцами предприятия передадут во внешнее управление

Предприятия в Херсонской области, которые были брошены бывшими украинскими владельцами, будут переданы под внешнее управление. Об этом рассказал журналистам исполняющий обязанности главы администрации региона Сергей Елисеев.

"Все предприятия Херсонской области должны работать, а люди — получать зарплату. Правительством Херсонской области принят порядок определения бесхозными и передачи их на баланс правительства с последующей передачей под внешнее управление всем желающим и тем, кого мы посчитаем достойными", — рассказал он.

Особо Елисеев подчеркнул, что собственники могут сохранить право на предприятие при выполнении обязательного условия: они обязаны перерегистрироваться в налоговой, получить регистрацию, а также банковские счета. Он пояснил, что бизнесмены должны быть "понятными, прозрачными, пусть работают, никто не препятствует".