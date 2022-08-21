"Красавица, герой": Подруга назвала Дарью Дугину воином с нежнейшим сердцем и обратилась к её убийцам

Погибшая сегодня журналистка и политолог Дарья Дугина — дочь общественника и философа Александра Дугина, была прекрасной девушкой с нежнейшим сердцем. Об этом рассказала Лайфу её подруга Мария Макарова, с которой она общалась за два часа до гибели.

"Для меня Дашенька Дугина не просто прекрасная девушка, умница, красавица с нежнейшим сердцем и кристально ясной головой. Это в первую очередь отважнейший воин и настоящий герой России, который до последней минуты своей жизни не выпускал из рук свой священный меч", — призналась Мария.

По словам Марии, смерть Дарьи для неё обозначает подъём знамени в сердце, которое демонстрирует несгибаемую решимость идти до конца "без страха, без сомнений и без соплей". Также она обратилась к организаторам убийства девушки и сообщила, что российский дух никогда и ничем не сломить.