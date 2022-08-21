"Красавица, герой": Подруга назвала Дарью Дугину воином с нежнейшим сердцем и обратилась к её убийцам
Подруга назвала Дарью Дугину воином с нежнейшим сердцем и обратилась к её убийцам
Дарья Дугина. Обложка © t.me / PLATONOVA | Z
Погибшая сегодня журналистка и политолог Дарья Дугина — дочь общественника и философа Александра Дугина, была прекрасной девушкой с нежнейшим сердцем. Об этом рассказала Лайфу её подруга Мария Макарова, с которой она общалась за два часа до гибели.
"Для меня Дашенька Дугина не просто прекрасная девушка, умница, красавица с нежнейшим сердцем и кристально ясной головой. Это в первую очередь отважнейший воин и настоящий герой России, который до последней минуты своей жизни не выпускал из рук свой священный меч", — призналась Мария.
По словам Марии, смерть Дарьи для неё обозначает подъём знамени в сердце, которое демонстрирует несгибаемую решимость идти до конца "без страха, без сомнений и без соплей". Также она обратилась к организаторам убийства девушки и сообщила, что российский дух никогда и ничем не сломить.
"Мы в который раз убеждаемся, что имеем дело с настоящими преступниками, фашистами, террористами, безбожниками. Я хочу обратиться именно к ним: вы можете убить нас всех, но только кишка тонка. Наш дух вам никогда не сломить, ибо только он и есть путь, истина и жизнь. Вечная память Дарьи Дугиной и слава великой России", — заявила собеседница Лайфа.
Лайф сообщал, что сегодня ночью стало известно, что в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Позже выяснилось, что в машине была 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Следствие прорабатывает различные версии. Есть предположения, что целью преступников была не Дарья, а её отец. Дело будет расследовать центральный аппарат СК РФ.