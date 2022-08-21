Что известно об убийстве дочери философа и политолога Александра Дугина: первые версии Приоритетной версией взрыва машины с Дарьей Платоновой (Дугиной) является заказное убийство. Она с отцом на Украине значилась в списках врагов. Не исключено, что организатором убийства может быть СБУ. 21 августа, 11:27 Философ, специалист по геополитике Александр Дугин и его дочь Дарья Платонова (Дугина). Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Зураб Джавахадзе, © VK / dashjbh

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Дарьи Платоновой — дочери философа Александра Дугина — в Центральный аппарат СК для дальнейшего оперативного, всестороннего и объективного расследования. Дело возбуждено по статье 105, ч. 2, пункт "е" УК РФ ("Убийство, совершённое общеопасным способом").

Напомним, что автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежавший известному философу Александру Дугину, взорвался вечером 20 августа на Можайском шоссе. В тот момент за рулём находилась его дочь — журналист и политолог Дарья Платонова (Дугина), она погибла.

Последнее совместное фото: Александр Дугин и его дочь Дарья за несколько часов до трагедии. Фото © T.me / petrlundstrem

— На данный момент уже установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулём, погибла на месте, — заявили в Следственном комитете РФ.

На данный момент как основную версию случившегося оперативники рассматривают заказное убийство. Всё говорит о том, что целью был сам философ. В роковой вечер Дугин выступал на фестивале "Традиция", который проходил в музее-усадьбе Александра Пушкина, расположенном в посёлке Большие Вязёмы и парке Захарово (Одинцовский район Подмосковья). На мероприятии присутствовала и его дочь Дарья.

Философ Александр Дугин на фестивале "Традиция". Фото © VK / traditionfestival

Оперативники считают, что автомобиль заминировали непосредственно во время мероприятия. Машины участников стояли на небольшой неохраняемой служебной парковке, которая даже не была оборудована видеокамерами. При этом, как отмечают участники фестиваля, все другие площадки охранялись и были оборудованы КПП и рамками-детекторами.

Сейчас следователи ищут преступников среди автомобилистов, посетивших "Традицию", поскольку, как выяснилось, в отличие от пешеходов, машины не досматривались. Об этом заявил один из участников мероприятия музыкант Пётр Лунгстрем.

— Кто угодно мог подойти, подъехать, прикрепить под днище 400 граммов тротила и так же спокойно уехать. Также я думаю, что подготовлен теракт был заранее. Я видел Дугиных в 17:06, где-то в это время они и приехали. У террористов было четыре полноценных часа, — написал Лунгстрем у себя в телеграм-канале.

Александр Дугин выступил в 18:00, а примерно в 21:25 он вместе с Дарьей направился к машинам. Очевидцы говорят, его планы изменились в последний момент — в итоге за руль его "тойоты" села дочь, а сам философ со знакомыми в другой машине поехал следом.

Примерно в 21:35 Дарья выехала на Можайское шоссе у посёлка Большие Вязёмы, в этот момент прогремел взрыв. Неуправляемый автомобиль загорелся подобно факелу и врезался в ограждение, ударной волной девушку выбросило из машины. Её тело обнаружили рядом с автомобилем на асфальте, Дарья погибла на месте.

На месте происшествия продолжают работать следователи, криминалисты и взрывотехники. По результатам осмотра назначат ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, взрывотехническую и молекулярно-генетическую.

Сотрудники СК РФ во время проведения осмотра места происшествия в Одинцовском городском округе в районе посёлка Большие Вязёмы, где общеопасным способом была убита журналист и политолог Дарья Дугина. Фото © ТАСС / Следственный комитет РФ

Александр Дугин — философ, политолог, публицист, профессор, основатель философско-политического течения "Неоевразийство". В связи с переворотом в Киеве в 2014 году и последовавшей за ним войне в Донбассе с марта 2015-го находится в санкционном списке США. Санкции против него также ввели Канада и Австралия.

На Украине к Александру Дугину отношение особое. Философ никогда не скрывал своих антиукраинских взглядов, за что был внесён на сайт "Миротворец" с пометкой "Фашист. Антиукраинский пропагандист. Покушение на территориальную целостность Украины".

Версию с покушением на убийство по мотивам, связанным с финансами или бизнесом Дугина, следователи сейчас не рассматривают: в последние годы он практически отошёл от управления своими общественными организациями и фондами, везде вышел из числа учредителей. На данный момент Дугин остаётся руководителем "Евразийского движения", однако, судя по бухгалтерской отчётности, юрлицо финансовой деятельности практически не ведёт и даже задолжало Пенсионному фонду России 500 рублей, которые ПФР через суд взыскал с движения в январе этого года.

Дарья — его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.

Дарья Платонова на фоне школы в Донецке. Фото © T.me / dplatonova

В последнее время девушка регистрировалась в квартире отца на проспекте Вернадского — в 33-этажной высотке, а ранее — в центре Москвы на Садовом кольце, на улице Долгоруковской. Водила чёрный Hyundai Tucson, который ей перешёл в пользование от Дугина, сам же философ пересел в злополучный Land Cruiser.

Дарья активно продолжала дело отца, много публиковалась как политолог и журналист, ездила в зону боевых действий в Донбасс. Всё это также не прошло незамеченным для украинских властей — девушка тоже появилась на сайте "Миротворец" в одном разделе с отцом. Как отмечают люди из её круга общения, у неё могли быть враги и внутри России.

Кто стоит за убийством Дарьи Дугиной? 0 Украинские националисты Служба безопасности Украины Недруги в России

Авторы Евгений Кузнецов