Умер народный артист России Николай Лебедев

Советский и российский актёр театра и кино, народный артист России Николай Лебедев скончался в возрасте 100 лет. Об этом сообщили в пресс-службе театра имени Моссовета.

"Театр Моссовета с прискорбием сообщает, что на 101-м году ушёл из жизни старейший актёр театра и один из старейших артистов Москвы, народный артист России, ветеран ВОВ Николай Сергеевич Лебедев, человек большой, сложной и без преувеличения героической судьбы", — говорится в официальном телеграм-канале театра.

Там принесли соболезнования родным и близким Лебедева, отметив, что это также большая потеря для всего коллектива.

Николай Сергеевич родился 15 декабря 1921 года. Свой творческий путь он начал в 1939 году на сцене столичного ТЮЗ. Однако в апреле 1941-го Лебедева призвали в армию. Уже с самых первых дней войны он оказался на фронте, в результате был контужен, ранен и в бессознательном состоянии взят в плен. Молодой человек предпринял три неудачных побега и прошёл шесть концентрационных лагерей. В 1945 году вместе с другими узниками лагеря "Ламсдорф-III" в Судетах он был освобождён советскими войсками и продолжил службу в армии.

А уже после демобилизации решил вернуться в ТЮЗ. Позже Лебедев поступил в Школу-студию имени Владимира Ивановича Немировича-Данченко при МХАТ, а после учебы в 1950-м по приглашению Юрия Завадского пришёл в театр имени Моссовета. За семь десятилетий работы на сцене артист создал более 70 разнообразных образов в спектаклях классического и современного репертуара.