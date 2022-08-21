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21 августа, 13:25

В Харьковской области введут долгий комендантский час в День независимости Украины

Глава харьковской областной администрации Олег Синегубов объявил о введении комендантского часа 24 августа в День независимости Украины. Ограничения продлятся более суток.

"Отныне с 22 августа 2022 года комендантский час продлится с 19:00 до 7:00 следующего дня. А в течение Дня независимости комендантский час продлится с 19:00 23 августа до 7:00 25 августа", — написал он в своём телеграм-канале.

Как уточнил Синегубов, в это время запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом.

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Ранее комендантский час был введён в Николаеве на юге Украины. В начале августа губернатор области Виталий Ким объявлял о закрытии города. Он призывал его жителей заранее планировать выходные и отнестись к данному распоряжению с пониманием.

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ТАСС / Nariman El-Mofty

Николь Вербер
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