В Харьковской области введут долгий комендантский час в День независимости Украины

Глава харьковской областной администрации Олег Синегубов объявил о введении комендантского часа 24 августа в День независимости Украины. Ограничения продлятся более суток.

"Отныне с 22 августа 2022 года комендантский час продлится с 19:00 до 7:00 следующего дня. А в течение Дня независимости комендантский час продлится с 19:00 23 августа до 7:00 25 августа", — написал он в своём телеграм-канале.

Как уточнил Синегубов, в это время запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом.