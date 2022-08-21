Число жертв ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области увеличилось до 15
Количество погибших при столкновении двух грузовиков с микроавтобусом в Ульяновской области выросло до 15, пострадавших — до пяти, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии. Об этом ТАСС сообщили экстренные службы.
"По последним данным, погибло 15 человек, пять пострадали, среди них есть дети", — уточнил собеседник агентства.
Напомним, в Ульяновской области, недалеко от села Прасковьино, грузовик выехал на встречку и врезался в микроавтобус, а затем в фуру. В результате общественный транспорт с двадцатью пассажирами оказался зажат и раздавлен двумя большегрузами. Изначально говорилось о гибели семи человек, но число выросло до 11.