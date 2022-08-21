Немецкий депутат назвал абсурдом заявления об эффективности санкций против России

Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии утверждает, что санкции, которые были введены против России после начала спецоперации, эффективны. Однако депутат Левой партии ФРГ Зерен Пельман сомневается в справедливости подобной оценки. По его мнению, утверждения, что рестрикции вредят больше России, чем Германии, абсурдны.

"Для правительства Германии продолжать утверждать, что санкции больше навредят России, чем нам, абсурдно. Нам нужен честный подсчёт эффекта от санкций", — сказал он в беседе с DPA.

Пельман отметил, что в ответе на его запрос министерство признало, что в силу определённых экономических взаимосвязей эффект от санкций почувствовала не только Россия, но и те страны, которые вводили против неё ограничительные меры. Депутат призвал правительство к честности, подчеркнув, что разрушение частных хозяйств и производства в Германии никак не поможет Украине.