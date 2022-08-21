Замглавы района на Ставрополье погиб в ДТП с грузовиком

Заместитель главы Степновского района Ставропольского края Андрей Тимофеев погиб в ДТП с грузовым автомобилем. Об этом сообщил в телеграм-канале глава муниципалитета Сергей Лобанов.

"Нелепая случайность оборвала жизнь прекрасного семьянина, замечательного сына, заботливого отца. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Тимофеева Андрея Викторовича", — сказал он.

Кадры с места ДТП. Фото © t.me / Госавтоинспекция Ставрополья

По данным региональной Госавтоинспекции ДТП произошло 20 августа на втором километре дороги "Обход села Степное". Там водитель грузового КАМАЗа не заметил автомобиль "Чери", который остановился для поворота на заправку и врезался в него. После удара оба автомобиля съехали с дороги. Виновник аварии не пострадал, а 45-летний Тимофеев, который управлял иномаркой, скончался на месте.