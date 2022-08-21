Жара в Москве может побить рекорд 125‑летней давности

Жителей Центральной России на следующей неделе ждёт тридцатиградусная жара, что на 10–12 градусов выше климатической нормы. Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в столице может быть побит рекорд 125‑летней давности.

"Пик максимальной температуры придётся на четверг, когда в условиях практически ясной и штилевой погоды воздух в мегаполисе разогреется до 32–34 [градусов], по региону — от 30 до 35", — сказал он.

По его словам, такую жару 25 августа метеорологи фиксировали в 1897 году, когда столбики термометров поднялись до отметки 33,9 градуса. Тишковец добавил, что кратковременные дожди пройдут лишь в следующую пятницу и только тогда температура в Москве опустится до 26–28 градусов.