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21 августа, 14:08

Daily Telegraph предрекла британцам голод из-за экологической политики Лондона

Рост цен на продукты и энергию далеко не единственная проблема, с которой столкнулись жители Великобритании. Как считает обозреватель Daily Telegraph Джейми Блэкетт, британцам может угрожать и голод из-за ошибочных экоубеждений правительства.

По его мнению, худшей стороной кризиса вполне может оказаться и дефицит продовольствия. Эксперт пояснил, что власти отдают сельхозугодья под строительство экологичных электростанций, под заповедники дикой природы, строительство скоростных железных дорог, но только не для посадки сельскохозяйственных культур и разведения домашнего скота.

Автор напомнил, что свободная торговля после выхода Великобритании из Евросоюза должна была привести к снижению стоимости продуктов, но этого не произошло. К тому же местные фермеры уже начали продавать продукцию по мировым ценам. В этой связи эксперт предлагает изменить форму управления в сельскохозяйственной отрасли, чтобы добиться устойчивого производства мяса и молока.

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Ранее сообщалось, что Британия готовится к возможному отключению света зимой из-за дефицита газа. По данным агентства Bloomberg, подачу голубого топлива могут временно отключить, если уменьшатся поставки голубого топлива не только из России, но и Норвегии, а зима будет особенно морозной.

Обложка ©

Getty Images / Dan Kitwood

Оксана Попова

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