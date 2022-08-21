Daily Telegraph предрекла британцам голод из-за экологической политики Лондона

Рост цен на продукты и энергию далеко не единственная проблема, с которой столкнулись жители Великобритании. Как считает обозреватель Daily Telegraph Джейми Блэкетт, британцам может угрожать и голод из-за ошибочных экоубеждений правительства.

По его мнению, худшей стороной кризиса вполне может оказаться и дефицит продовольствия. Эксперт пояснил, что власти отдают сельхозугодья под строительство экологичных электростанций, под заповедники дикой природы, строительство скоростных железных дорог, но только не для посадки сельскохозяйственных культур и разведения домашнего скота.

Автор напомнил, что свободная торговля после выхода Великобритании из Евросоюза должна была привести к снижению стоимости продуктов, но этого не произошло. К тому же местные фермеры уже начали продавать продукцию по мировым ценам. В этой связи эксперт предлагает изменить форму управления в сельскохозяйственной отрасли, чтобы добиться устойчивого производства мяса и молока.