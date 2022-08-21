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21 августа, 14:26

Появилось видео эвакуации сгоревшей машины Дугиной с места взрыва в Подмосковье

Сгоревшую машину, в которой погибла журналистка и политолог Дарья Дугина, эвакуировали с места взрыва. Видео публикует SHOT. На нём видно, что кузов Toyota Land Cruiser сильно повреждён, а салон полностью выгорел.

Машину с места гибели Дарьи Дугиной эвакуировали. Видео © t.me / SHOT

Некоторые детали пострадавшего автомобиля специалистам пришлось увозить отдельно на грузовике. Теперь предстоит провести взрывотехническую и молекулярно-генетическую экспертизы.

Что известно об убийстве дочери философа и политолога Александра Дугина: первые версии

Что известно об убийстве дочери философа и политолога Александра Дугина: первые версии

Напомним, накануне вечером в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья погибла. Отец и дочь возвращались после фестиваля в поддержку Донбасса, но мужчина сел в другую машину за несколько минут до трагедии. Позже он попал в больницу из-за нервного потрясения. СК РФ возбудил уголовное дело. Одна из версий — целью преступников был сам Дугин.

Обложка ©

SHOT

Татьяна Миссуми

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