Появилось видео эвакуации сгоревшей машины Дугиной с места взрыва в Подмосковье
Сгоревшую машину, в которой погибла журналистка и политолог Дарья Дугина, эвакуировали с места взрыва. Видео публикует SHOT. На нём видно, что кузов Toyota Land Cruiser сильно повреждён, а салон полностью выгорел.
Машину с места гибели Дарьи Дугиной эвакуировали. Видео © t.me / SHOT
Некоторые детали пострадавшего автомобиля специалистам пришлось увозить отдельно на грузовике. Теперь предстоит провести взрывотехническую и молекулярно-генетическую экспертизы.
Напомним, накануне вечером в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья погибла. Отец и дочь возвращались после фестиваля в поддержку Донбасса, но мужчина сел в другую машину за несколько минут до трагедии. Позже он попал в больницу из-за нервного потрясения. СК РФ возбудил уголовное дело. Одна из версий — целью преступников был сам Дугин.