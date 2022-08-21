Алека Болдуина отказались снимать уже в пятом фильме после убийства украинки

Американский актёр, лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми" Алек Болдуин пожаловался CNN, что теперь не может сниматься в кино. После инцидента, когда на съёмках фильма Rust ("Ржавчина") он случайно застрелил кинооператора-украинку Галину Хатчинс, его больше никуда не зовут.

Болдуин рассказал, что после тех злополучных съёмок потерял уже пять проектов, а новых пока не предвидится. В какой-то момент актёр даже задумался о том, чтобы завершить свою кинокарьеру, однако от такого серьёзного решения его отговорила супруга Хилария.