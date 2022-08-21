Алека Болдуина отказались снимать уже в пятом фильме после убийства украинки
Американский актёр, лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми" Алек Болдуин пожаловался CNN, что теперь не может сниматься в кино. После инцидента, когда на съёмках фильма Rust ("Ржавчина") он случайно застрелил кинооператора-украинку Галину Хатчинс, его больше никуда не зовут.
Болдуин рассказал, что после тех злополучных съёмок потерял уже пять проектов, а новых пока не предвидится. В какой-то момент актёр даже задумался о том, чтобы завершить свою кинокарьеру, однако от такого серьёзного решения его отговорила супруга Хилария.
"Вчера меня уволили с ещё одной работы. Я был готов сниматься в этом кино, оставалось только сесть в самолёт... Я разговаривал с этими ребятами в течение нескольких месяцев, а вчера они сказали мне, что не хотят снимать фильм со мной из-за того случая", — поделился актёр в интервью.
Видео с нательной камеры офицера показало, что творилось на площадке после убийства украинки Болдуином
Напомним, трагедия произошла, когда Болдуин на съёмках "Ржавчины" выстрелил из пистолета, однако патрон оказался не холостым, в результате чего пуля попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины погибла. Помощник режиссёра признал наличие нарушений на съёмочной площадке, связанных с оружием.
Getty Images / Dimitrios Kambouris