В Албании задержали ещё четырёх иностранцев при попытке пробраться на военный объект
В Албании задержали четырёх граждан Чехии при попытке пробраться на оружейный завод
В Албании задержали четырёх граждан Чехии. Об этом пишет портал iDNES.
Согласно данным издания, чехов арестовала албанская военная полиция, которая охраняет помещения оружейного завода в городе Поличано. Задержанные фотографировали туннель, который ведёт к военному объекту.
В настоящее время иностранцы находятся на допросе в полиции. Во время обыска ничего противозаконного ни у кого из них обнаружено не было. Причём сами задержанные заявили, что являются туристами.
Минобороны Албании ранее сообщило о задержании в центральной части страны двоих граждан России и украинца, якобы совершивших попытку проникновения на военное предприятие. При попытке остановить трёх иностранных граждан пострадали двое албанских солдат. Сами задержанные назвались блогерами и заявили, что снимают заброшенные военные объекты.
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