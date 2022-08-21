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Регион
Опубликовано 21 августа 2022, 17:38

В Албании задержали ещё четырёх иностранцев при попытке пробраться на военный объект

В Албании задержали четырёх граждан Чехии при попытке пробраться на оружейный завод

В Албании задержали четырёх граждан Чехии. Об этом пишет портал iDNES.

Согласно данным издания, чехов арестовала албанская военная полиция, которая охраняет помещения оружейного завода в городе Поличано. Задержанные фотографировали туннель, который ведёт к военному объекту.

В настоящее время иностранцы находятся на допросе в полиции. Во время обыска ничего противозаконного ни у кого из них обнаружено не было. Причём сами задержанные заявили, что являются туристами.

В посольстве отреагировали на данные о задержании граждан РФ в Албании
В посольстве отреагировали на данные о задержании граждан РФ в Албании

Минобороны Албании ранее сообщило о задержании в центральной части страны двоих граждан России и украинца, якобы совершивших попытку проникновения на военное предприятие. При попытке остановить трёх иностранных граждан пострадали двое албанских солдат. Сами задержанные назвались блогерами и заявили, что снимают заброшенные военные объекты.

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Николь Вербер
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