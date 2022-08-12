На Сахалине девочка ослепла на один глаз после выстрела в лицо

В селе Ясном Тымовского района Сахалинской области 14-летняя девочка практически ослепла на один глаз. Это случилось после её встречи с друзьями-подростками. Пострадавшая уверяла, что наткнулась глазом на ветку, но затем оказалось, что травма другого характера.

"Внучка прибежала домой с криком: "Баба, я ничего не вижу, из глаза что-то вытекло, на ветку наткнулась". Мы вызвали скорую. Фельдшер посоветовала утром ехать в Тымовскую ЦРБ. Так мы и сделали, но нас сразу направили к окулисту в Александровск-Сахалинский. Поехали туда. Врач был в это время на выезде в Хоэ. Ждали его до обеда, но времени не теряли — до приезда доктора у внучки взяли анализы", — рассказала бабушка ASTV.ru.

Прибывший окулист решил, что ребёнка нужно срочно везти в Южно-Сахалинск. Вечером девочку на санавиации отправили в областной центр. Хирург в областной больнице сказал, что не похоже, что глаз веткой повреждён. Позже выяснилось, что на самом деле подростку в глаз из воздушки выстрелили деревянной палкой.

Так как началась интоксикация, школьницу срочно отправили в Хабаровск в МНТК "Микрохирургия глаза" имени Фёдорова. Там прооперировали. Но ребёнок ничего не видит одним глазом. Врач сразу сказал, что будет спасать глаз, но не может гарантировать, что зрение останется. Уже нашли и того, кто стрелял, кто дал воздушку, только мер к ним никаких не принято, жалуется бабушка.

Сейчас полиция проводит проверку. По предварительной информации, десять подростков 14–17 лет находились дома у одного из них. Сначала они стреляли мокрой бумагой, потом ушными палочками. В итоге 16-летний мальчик выстрелил из воздушки и случайно попал в глаз потерпевшей.