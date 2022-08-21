ЦСКА обыграл "Ахмат" со счётом 4:2 и занял вторую строчку после "Спартака"

ЦСКА на своём поле победил "Ахмат" со счётом 4:2 в рамках 6‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В общей сложности "красно‑синие" набрали 13 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице, а чеченский клуб с 8 баллами закрепился на восьмой строчке.

Армейцы завладели преимуществом в первой половине игры: голы забили Фёдор Чалов, Кирилл Набабкин и Хорхе Карраскаль. Грозненцы лишь один раз провели успешную атаку благодаря точному удару Мохамеда Конате. Во втором тайме обе команды смогли забить по одному голу: у ЦСКА результативным оказался Хесус Медина, у "Ахмата" — Бернард Бериша.