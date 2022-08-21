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21 августа, 14:50

ЦСКА обыграл "Ахмат" со счётом 4:2 и занял вторую строчку после "Спартака"

ЦСКА на своём поле победил "Ахмат" со счётом 4:2 в рамках 6‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В общей сложности "красно‑синие" набрали 13 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице, а чеченский клуб с 8 баллами закрепился на восьмой строчке.

Армейцы завладели преимуществом в первой половине игры: голы забили Фёдор Чалов, Кирилл Набабкин и Хорхе Карраскаль. Грозненцы лишь один раз провели успешную атаку благодаря точному удару Мохамеда Конате. Во втором тайме обе команды смогли забить по одному голу: у ЦСКА результативным оказался Хесус Медина, у "Ахмата" — Бернард Бериша.

"Ростов" отыгрался со счёта 0:2 в матче с "Сочи", забив в добавленное время

"Ростов" отыгрался со счёта 0:2 в матче с "Сочи", забив в добавленное время

Напомним, первую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги сейчас занимает "Спартак", несмотря на проигрыш в матче с "Динамо", в котором команда не забила ни одного гола и пропустила мяч в свои ворота.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Татьяна Миссуми
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