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21 августа, 15:05

В МИД Казахстана заявили, что граждан республики среди погибших в ДТП под Ульяновском нет

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что среди погибших и пострадавших в жуткой аварии с микроавтобусом и фурами под Ульяновском есть уроженцы республики.

"По предварительным данным штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и пострадавших в ДТП в Ульяновской области граждан Республики Казахстан нет", — сообщил Смадияров РИА "Новости".

Замглавы района на Ставрополье погиб в ДТП с грузовиком

Замглавы района на Ставрополье погиб в ДТП с грузовиком

Напомним, сегодня в Ульяновской области, недалеко от села Прасковьино, грузовик выехал на встречку и врезался в микроавтобус, а затем в фуру. В результате общественный транспорт с двадцатью пассажирами оказался зажат и раздавлен двумя большегрузами. По последним данным, в ДТП под Ульяновском погибло 16 человек, трое были госпитализированы.

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VK / Происшествия Тольятти

Александра Васильева

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