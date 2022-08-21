В МИД Казахстана заявили, что граждан республики среди погибших в ДТП под Ульяновском нет

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что среди погибших и пострадавших в жуткой аварии с микроавтобусом и фурами под Ульяновском есть уроженцы республики.

Напомним, сегодня в Ульяновской области, недалеко от села Прасковьино, грузовик выехал на встречку и врезался в микроавтобус, а затем в фуру. В результате общественный транспорт с двадцатью пассажирами оказался зажат и раздавлен двумя большегрузами. По последним данным, в ДТП под Ульяновском погибло 16 человек, трое были госпитализированы.