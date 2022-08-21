Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной

В РПЦ принесли соболезнования в связи с гибелью журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Обращаясь к её отцу, Александру Дугину, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что воспринял известие о трагической гибели девушки "с глубокой скорбью".

"Во дни тяжёлых испытаний, связанных с потерей родных и близких людей, для нас как утешение звучат слова Священного Писания: "Живём ли — для Господа живём; умираем ли — для Господа умираем: и потому, живём ли или умираем, — всегда Господни" (Рим. 14:8)", — говорится в сообщении на сайте РПЦ.

Патриарх отметил, что Дарья была известна в России и за её пределами как активный общественный деятель, яркий журналист, талантливый научный исследователь. Будучи продолжателем дела своего отца, она, несмотря на юный возраст, сумела добиться значительных успехов на избранном поприще, заслужить признательность и уважение коллег.