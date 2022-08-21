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21 августа, 16:37

Шольц назвал себя богатым человеком

Немецкий канцлер Олаф Шольц признался, что считает себя богатым человеком. Об этом он заявил в ходе общения с гражданами в рамках дня открытых дверей.

"Зная, сколько зарабатывает большинство граждан, можно только ответить да", — сказал Шольц в ответ на соответствующий вопрос мальчика, не скрывая улыбки.

Шольца заставили рассказать, как часто он принимает душ

Шольца заставили рассказать, как часто он принимает душ

А ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции в Берлине рассказал журналистам, скучает ли он по своей предшественнице Ангеле Меркель, учитывая, в каком непростом положении оказалась его страна сейчас. Он отметил, что с удовольствием иногда созванивается с ней, а также добавил, что и в роли канцлера "находится с удовольствием".

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Getty Images / Omer Messinger

Николь Вербер

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