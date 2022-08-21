Колонну из 12 HIMARS сняли на видео на границе Румынии и Украины

На границе Румынии и Украины была замечена колонна из 12 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Подтверждающие кадры опубликовал портал Avia.pro.

Колонна из 12 РСЗО Himars и двух контрабандных радаров. Видео © Аvia.pro

Помимо пусковых установок Himars, в колонне были замечены два контрбатарейных радара. На фоне недавнего заявления со стороны Штатов о намерении передать Украине до 60 единиц вооружения не исключено, что эти установки будут переброшены в Незалежную.

Видео было снято недалеко от границы Румынии, Молдавии и Украины, однако точное направление движения военной колонны пока неизвестно.