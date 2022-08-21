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21 августа, 16:19

Колонну из 12 HIMARS сняли на видео на границе Румынии и Украины

<p>Колонна из 12 РСЗО Himars и двух контрабандных радаров. Обложка © <a href="https://avia.pro/news/na-granice-rumynii-i-ukrainy-zamechena-kolonna-iz-12-rszo-himars?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Avia.pro</a></p>

Колонна из 12 РСЗО Himars и двух контрабандных радаров. Обложка © Avia.pro

На границе Румынии и Украины была замечена колонна из 12 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Подтверждающие кадры опубликовал портал Avia.pro.

Колонна из 12 РСЗО Himars и двух контрабандных радаров. Видео © Аvia.pro

Помимо пусковых установок Himars, в колонне были замечены два контрбатарейных радара. На фоне недавнего заявления со стороны Штатов о намерении передать Украине до 60 единиц вооружения не исключено, что эти установки будут переброшены в Незалежную.

Видео было снято недалеко от границы Румынии, Молдавии и Украины, однако точное направление движения военной колонны пока неизвестно.

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Анатолий Симоненко

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