Колонну из 12 HIMARS сняли на видео на границе Румынии и Украины
Колонна из 12 РСЗО Himars и двух контрабандных радаров. Обложка © Avia.pro
На границе Румынии и Украины была замечена колонна из 12 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Подтверждающие кадры опубликовал портал Avia.pro.
Колонна из 12 РСЗО Himars и двух контрабандных радаров. Видео © Аvia.pro
Помимо пусковых установок Himars, в колонне были замечены два контрбатарейных радара. На фоне недавнего заявления со стороны Штатов о намерении передать Украине до 60 единиц вооружения не исключено, что эти установки будут переброшены в Незалежную.
Видео было снято недалеко от границы Румынии, Молдавии и Украины, однако точное направление движения военной колонны пока неизвестно.
Ранее стало известно, что российские военные в ходе спецоперации на Украине ликвидировали склад боеприпасов в Одесской области, где хранились ракеты к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS.