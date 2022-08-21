Джилл Байден выздоровела от коронавируса

Супруга президента США Джо Байдена выздоровела после заражения коронавирусом. Результаты двух последних тестов на ковид у Джилл Байден оказались отрицательными. Об этом сообщила её пресс-служба.

"После пятидневной изоляции и получения двух подряд отрицательных тестов на CoViD-19 первая леди покинет позднее сегодня Южную Каролину и отправится в Делавэр", — сказано в заявлении.