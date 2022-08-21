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21 августа, 15:47

Джилл Байден выздоровела от коронавируса

Супруга президента США Джо Байдена выздоровела после заражения коронавирусом. Результаты двух последних тестов на ковид у Джилл Байден оказались отрицательными. Об этом сообщила её пресс-служба.

"После пятидневной изоляции и получения двух подряд отрицательных тестов на CoViD-19 первая леди покинет позднее сегодня Южную Каролину и отправится в Делавэр", сказано в заявлении.

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Напомним, 16 августа сообщалось, что супруга президента США, 71-летняя Джилл Байден получила положительный результат теста на коронавирус. Ей был назначен курс препарата Paxlovid, им же ранее лечился от ковида американский лидер Джо Байден.

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Getty Images / Chip Somodevilla

Татьяна Миссуми

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