Джилл Байден выздоровела от коронавируса
Супруга президента США Джо Байдена выздоровела после заражения коронавирусом. Результаты двух последних тестов на ковид у Джилл Байден оказались отрицательными. Об этом сообщила её пресс-служба.
"После пятидневной изоляции и получения двух подряд отрицательных тестов на CoViD-19 первая леди покинет позднее сегодня Южную Каролину и отправится в Делавэр", — сказано в заявлении.
Напомним, 16 августа сообщалось, что супруга президента США, 71-летняя Джилл Байден получила положительный результат теста на коронавирус. Ей был назначен курс препарата Paxlovid, им же ранее лечился от ковида американский лидер Джо Байден.
Getty Images / Chip Somodevilla