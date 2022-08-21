"Лидс" всухую разгромил "Челси" в матче чемпионата Англии

Лондонский футбольный клуб "Челси" проиграл "Лидсу" в матче чемпионата Англии. Встреча команд в одноимённом городе Лидс закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В ходе матча отличились Бренден Эронсон — забил на 33-й минуте, Родриго (37-я минута) и Джек Харрисон (69-я минута). К концу игры численность гостей поубавилась после удаления Калиду Кулибали.

Таким образом, в турнирной таблице ФК "Челси" опустился на 12-е место с четырьмя очками, а победители этого матча с семью очками поднялись на третью строчку рейтинга.