"Лидс" всухую разгромил "Челси" в матче чемпионата Англии
Лондонский футбольный клуб "Челси" проиграл "Лидсу" в матче чемпионата Англии. Встреча команд в одноимённом городе Лидс закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
В ходе матча отличились Бренден Эронсон — забил на 33-й минуте, Родриго (37-я минута) и Джек Харрисон (69-я минута). К концу игры численность гостей поубавилась после удаления Калиду Кулибали.
Таким образом, в турнирной таблице ФК "Челси" опустился на 12-е место с четырьмя очками, а победители этого матча с семью очками поднялись на третью строчку рейтинга.
Ранее ЦСКА на своём поле победил "Ахмат" со счётом 4:2 в рамках 6‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В общей сложности "красно‑синие" набрали 13 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице, а чеченский клуб с 8 баллами закрепился на восьмой строчке.
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