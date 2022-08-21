НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 августа, 15:40

"Лидс" всухую разгромил "Челси" в матче чемпионата Англии

Лондонский футбольный клуб "Челси" проиграл "Лидсу" в матче чемпионата Англии. Встреча команд в одноимённом городе Лидс закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В ходе матча отличились Бренден Эронсон — забил на 33-й минуте, Родриго (37-я минута) и Джек Харрисон (69-я минута). К концу игры численность гостей поубавилась после удаления Калиду Кулибали.

Таким образом, в турнирной таблице ФК "Челси" опустился на 12-е место с четырьмя очками, а победители этого матча с семью очками поднялись на третью строчку рейтинга.

Игра чемпионата Англии завершилась жёсткой потасовкой главных тренеров

Игра чемпионата Англии завершилась жёсткой потасовкой главных тренеров

Ранее ЦСКА на своём поле победил "Ахмат" со счётом 4:2 в рамках 6‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В общей сложности "красно‑синие" набрали 13 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице, а чеченский клуб с 8 баллами закрепился на восьмой строчке.

Обложка ©

Getty Images / Dave Howarth - CameraSport

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров