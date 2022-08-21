"Ему нужно сменить подгузник": Байден ошарашил сенатора, неожиданно отдав ему ручку

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден во время подписания закона о снижении инфляции будто бы забыл, где находится, и неуместно передал ручку сенатору-демократу Джозефу Манчину. Видеоподтверждение опубликовало издание The Independent.

В момент подписания закона за спиной американского президента находились пять человек, включая Джозефа Манчина. Последний принял ручку от президента, но вышел из положения, пожав руку Байдену. Интернет-пользователи не упустили возможность в очередной раз посмеяться над лидером США.

"Похоже, ему нужно сменить подгузник", — написал Scarlet Oh Arabia.

Подписчик Alex K обратил внимание на выражение лица, якобы как у человека в доме престарелых, только что получившего свой пудинг. Spinny Cat заметил потерянность Байдена и подчеркнул, что тот буквально не имеет понятия о том, что подписывает.

К слову о документе. Это "Акт сокращения инфляции", согласно которому из бюджета страны будет выделено 370 млрд долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей. Также 64 млрд долларов будут направлены на снижение стоимости лекарств и медстраховок. Реформа позволит снизить дефицит бюджета на 300 млрд долларов. Это произойдёт за счёт крупнейших корпораций страны, которые заставят платить федеральный налог на прибыль, разрушат схемы богатых американцев по уходу от налогообложения, а также добавят финансовую нагрузку тем, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в год.