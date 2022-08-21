Последствия от действий Киева и безумства украинских националистов могут повлиять на благосостояние и безопасность Европы. Об этом предупреждает редактор дипломатического отдела индийской газеты Economic Times Дипанджан Рой Чаудхури.

Согласно материалам издания, украинский лидер Владимир Зеленский принимал непосредственное участие в бесчисленном количестве преступлений, совершённых на территориях освобождённых Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, авторы статьи считают, что ВСУ получают приказы о нанесении ударов по мирным жителям в том числе лично от главы государства.

Ни для кого не секрет, что поставляемое западными странами вооружение зачастую не доходит до Украины. По мнению обозревателей, всё дело в коррумпированности и лицемерии высокопоставленных военачальников ВСУ, которые продают оружие на чёрном рынке, а заработанные на этом деньги оставляют себе. Как считают авторы статьи, среди их покупателей — в основном террористические организации, которые запрещены на территории большинства стран мира.

"Международная военная помощь Украине превращается в бомбу замедленного действия. В сочетании с полным отсутствием контроля со стороны западных и украинских властей это обеспечивает бесконечные поставки современного оружия на чёрные рынки по всему миру", — пишет Чаудхури.