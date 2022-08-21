Европу предупредили о бомбе замедленного действия из-за безумства режима Зеленского
Economic Times: Безумство киевского режима грозит безопасности Европы
Последствия от действий Киева и безумства украинских националистов могут повлиять на благосостояние и безопасность Европы. Об этом предупреждает редактор дипломатического отдела индийской газеты Economic Times Дипанджан Рой Чаудхури.
Согласно материалам издания, украинский лидер Владимир Зеленский принимал непосредственное участие в бесчисленном количестве преступлений, совершённых на территориях освобождённых Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, авторы статьи считают, что ВСУ получают приказы о нанесении ударов по мирным жителям в том числе лично от главы государства.
Ни для кого не секрет, что поставляемое западными странами вооружение зачастую не доходит до Украины. По мнению обозревателей, всё дело в коррумпированности и лицемерии высокопоставленных военачальников ВСУ, которые продают оружие на чёрном рынке, а заработанные на этом деньги оставляют себе. Как считают авторы статьи, среди их покупателей — в основном террористические организации, которые запрещены на территории большинства стран мира.
"Международная военная помощь Украине превращается в бомбу замедленного действия. В сочетании с полным отсутствием контроля со стороны западных и украинских властей это обеспечивает бесконечные поставки современного оружия на чёрные рынки по всему миру", — пишет Чаудхури.
Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер предрёк президенту Украины Владимиру Зеленскому трагический конец. Он считает, что в скором времени в Незалежной может произойти государственный переворот. Причём немаловажную роль в этом играет и потеря Зеленским поддержки со стороны западных лидеров. Многие политики уже перестают верить в образ героя, созданный для лидера Украины, и отказываются предоставлять Киеву помощь.
Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency