Мировые цены на хлопок подскочили на 30% из-за экстремальной жары

Мировые поставки хлопка продолжают сокращаться из-за засухи и жары. Экстремальные погодные условия наносят ущерб практически всем крупнейшим поставщикам, в результате чего цены на хлопок бьют все рекорды. Стоимость выросла уже на 30% и стала рекордной с 2011 года, передаёт Bloomberg.

Как пишет агентство, мировыми лидерами по экспорту являются США (33%) и Бразилия (17%). Однако в этом сезоне американское производство хлопка сократилось на 28%, а Бразилия столкнулась с падением объёмов урожая на 30%. Из-за засухи, по данным производителей, испортилось около 200 тысяч тонн запасов хлопка.

В настоящее время Индия остаётся мировым лидером по производству хлопка. Страна столкнулась с необходимостью импортировать запасы из-за проливных дождей и вредителей. Также о будущем урожае на фоне сильной жары беспокоится и Китай. Согласно прогнозам экспертов, цены на хлопок при сокращении урожая могут вырасти ещё сильнее, в результате чего подорожают многие товары.