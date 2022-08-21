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21 августа, 16:33

В Нижнем Новгороде уже неделю ищут пропавшего 17-летнего подростка

В Нижнем Новгороде уже неделю ищут 17-летнего Сергея Онищука. Подросток ушёл из дома и не вернулся. Об этом сообщает ПСО "Волонтёр НН".

В Нижнем Новгороде ищут пропавшего подростка. Фото © VK / ПСО "Волонтёр НН"

В Нижнем Новгороде ищут пропавшего подростка. Фото © VK / ПСО "Волонтёр НН"

В день пропажи он был одет в чёрную футболку с белыми надписями, чёрные шорты, а также серые кроссовки. На руке мальчик носил металлический браслет, при себе у него был телефон. Детали и обстоятельства исчезновения подростка не сообщаются.

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Обложка ©

VK / ПСО "Волонтёр НН"

Татьяна Миссуми

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