В Нижнем Новгороде уже неделю ищут пропавшего 17-летнего подростка
В Нижнем Новгороде уже неделю ищут 17-летнего Сергея Онищука. Подросток ушёл из дома и не вернулся. Об этом сообщает ПСО "Волонтёр НН".
В Нижнем Новгороде ищут пропавшего подростка. Фото © VK / ПСО "Волонтёр НН"
В день пропажи он был одет в чёрную футболку с белыми надписями, чёрные шорты, а также серые кроссовки. На руке мальчик носил металлический браслет, при себе у него был телефон. Детали и обстоятельства исчезновения подростка не сообщаются.
Ранее Лайф писал, что в Вологодской области спасатели из отряда "Лиза алерт" нашли пропавшую больше недели назад женщину с двумя детьми. Семью обнаружили в лесу, все живы.
VK / ПСО "Волонтёр НН"