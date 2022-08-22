Назван ключевой способ обезопасить себя на случай кражи смартфона

Смартфон содержит практически все персональные данные владельца: номера платёжных карт, доступ к онлайн-банку, почтовому ящику и социальным сетям. Поэтому важно заранее обезопасить гаджет, чтобы в случае его утери или кражи минимизировать негативные последствия. Об этом сообщил директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский.

В беседе с агентством "Прайм" эксперт рассказал, что зачастую пользователи думают только о рисках, которые несут приложения на устройствах. При этом о рисках, связанных с сим-картой, они забывают.

"Использование существующего номера на сим-карте даёт возможность злоумышленникам восстановить на новом устройстве пароли ко многим мобильным приложениям, в том числе банковским. Поэтому так важно в случае утери или кражи смартфона незамедлительно блокировать номер у своего оператора", — подчеркнул Дворянский.

Риск существенно возрастает, если помимо сим-карты злоумышленники получают доступ к контенту в смартфоне. Им может быть доступна полная история браузера, включая геолокацию, доступ к соцсетям, онлайн-магазинам и прочим аккаунтам. Пользователь может потерять деньги, ведь во многих интернет-магазинах и на маркетплейсах номер платёжной карты уже привязан к учётным данным, а подтверждение операции от банка придёт на этот же номер, доступ к которому есть у мошенников. Пользователь может лишиться также доступа к соцсетям, фотогалерее, заметкам, почтовым ящикам и другим мобильным приложениям.

Для защиты гаджета и персональных данных Дворянский советует использовать сложный пароль, Face ID, функцию поиска и удалённого отключения телефона. Во многих устройствах также есть функция удалённого обнуления всего контента на гаджете.