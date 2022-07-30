Эксперт назвал самую безопасную жидкость для гаджетов

Если электронные устройства залить водкой, это не навредит их работе. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал IT-эксперт Кирилл Ситнов. Так, если человек пролил алкоголь на смартфон, то жидкость опасна только для экрана, уверен специалист. Он посоветовал в этом случае просушить гаджет губкой.

Эксперт заметил, что наиболее страшным для электронных устройств является масло. Это связано с высокоактивными химическими веществами, которые применяются при уборке жира с микросхем. При неаккуратном использовании они могут серьёзно повредить технику, подчеркнул специалист.

"Если жир или масло попали внутрь, то единственный выход — обратиться в сервис. Потому что вымыть их можно только щелочными соединениями, а они все химически высокоактивные и подвергнут внутренние комплектующие коррозии", — отметил Ситнов.