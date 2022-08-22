Женщина на машине устроила бойню, влетев на скорости в гостей на свадьбе

В Ванкувере два человека погибло и десять пострадало после наезда автомобиля на гостей во время свадебной церемонии. Об этом сообщает телеканал CBC.

По информации телеканала, вечером 20 августа женщина на автомобиле въехала во двор, где в то время праздновали свадьбу.

"Экстренные службы сообщили о гибели двоих и ранении десятерых человек", — передаёт телеканал.

Пять человек получили лёгкие травмы, состояние троих пострадавших оценивается как тяжёлое. Ещё двое находятся в критическом состоянии, за их жизнь борются медики.