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21 августа, 23:10

Женщина на машине устроила бойню, влетев на скорости в гостей на свадьбе

CBC: Автомобиль въехал в гостей на свадьбе в Канаде, есть погибшие и раненые

В Ванкувере два человека погибло и десять пострадало после наезда автомобиля на гостей во время свадебной церемонии. Об этом сообщает телеканал CBC.

По информации телеканала, вечером 20 августа женщина на автомобиле въехала во двор, где в то время праздновали свадьбу.

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"Экстренные службы сообщили о гибели двоих и ранении десятерых человек", — передаёт телеканал.

Пять человек получили лёгкие травмы, состояние троих пострадавших оценивается как тяжёлое. Ещё двое находятся в критическом состоянии, за их жизнь борются медики.

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Как писал Лайф ранее, в Екатеринбурге автомобиль въехал в зрителей во время ночных уличных гонок. Авария произошла в микрорайоне Солнечный, где, по словам местных жителей, регулярно проводят нелегальные соревнования.

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ТАСС / ZEUS

Юлия Коновалова

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