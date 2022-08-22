Женщина на машине устроила бойню, влетев на скорости в гостей на свадьбе
CBC: Автомобиль въехал в гостей на свадьбе в Канаде, есть погибшие и раненые
В Ванкувере два человека погибло и десять пострадало после наезда автомобиля на гостей во время свадебной церемонии. Об этом сообщает телеканал CBC.
По информации телеканала, вечером 20 августа женщина на автомобиле въехала во двор, где в то время праздновали свадьбу.
"Экстренные службы сообщили о гибели двоих и ранении десятерых человек", — передаёт телеканал.
Пять человек получили лёгкие травмы, состояние троих пострадавших оценивается как тяжёлое. Ещё двое находятся в критическом состоянии, за их жизнь борются медики.
Как писал Лайф ранее, в Екатеринбурге автомобиль въехал в зрителей во время ночных уличных гонок. Авария произошла в микрорайоне Солнечный, где, по словам местных жителей, регулярно проводят нелегальные соревнования.
ТАСС / ZEUS