Сотни автомобилей вышли на автопробег в Москве в честь Дня флага России

Примерно 300 машин с 700 участниками в Москве приняли участие в автопробеге в честь Дня флага России. Маршрут колонны — полный круг по Садовому кольцу.

Автопробег в честь Дня флага России. Видео © LIFE

Участники флешмоба прикрепили к машинам российские флаги, видны также полотна с символом Z. Водители во время езды подают громкие сигналы. Примечательно, что в автопробеге участвуют автомобили белого, синего и красного цвета, которые следуют в строгой последовательности, не превышая скорость 40 километров в час.

В рамках празднования Дня флага России 22 августа в Москве пройдут концерты, кинопоказы, тематические выставки и лекции. Для жителей и гостей российской столицы приготовили более 60 мероприятий. Свои программы представят парки, музеи, библиотеки, культурные центры, городские кинотеатры. Они приглашают всех желающих на исторические фильмы, выступления творческих коллективов, тематические выставки, лекции по истории страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём Государственного флага. Глава государства назвал российский триколор священным символом для всех поколений граждан.