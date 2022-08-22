Постпред Ульянов не согласился с критикой МИД Австрии его слов об Украине

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 21 августа посетил Министерство иностранных дел Австрии. Здесь в ходе беседы дипломат объяснил смысл своих высказываний по поводу очередных поставок вооружения США на Украину. Информацию об этом Ульянов разместил в "Твиттере".

"Посетил МИД Австрии. По требованию объяснил истинный смысл моего твита о поставках оружия на Украину. Подчеркнул, что он касался только политики Киева по бесконечному накоплению оружия и полному отказу от дипломатии", — написал Ульянов.

Как подчеркнул постпред, суть его высказываний заключается в том, что политика Украины ведёт к затягиванию текущей ситуации, страданиям и не демонстрирует милосердия и заботы по отношению к местному населению. Ульянов категорически отверг попытки истолковать его слова как призыв к геноциду.