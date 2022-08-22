Основателя Pink Floyd Роджера Уотерса внесли в базу "Миротворца"
Британский музыкант и один из основателей популярной группы Pink Floyd, Роджер Уотерс, попал в базу сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные скандального украинского ресурса.
Музыканту вменяется, в частности, "антиукраинская пропаганда" и "покушение на территориальную целостность Украины".
Напомним, ранее основатель Pink Floyd Уотерс заявил, что винит США в сложившейся на Украине ситуации, а президента США Байдена назвал военным преступником, который продолжает подливать масла в огонь. Музыкант сказал, что эскалация конфликта началась в 2008 году, когда на саммите НАТО впервые поднялась тема членства Украины и Грузии. Спецоперация России, уверен он, стала ответом на продвижение блока к границе РФ, хотя альянс обещал этого не делать. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев счёл адекватным основателя Pink Floyd. Американские пользователи Twitter также поддержали слова Уотерса об Украине и США.
ТАCC / EPA / JIM LO SCALZO