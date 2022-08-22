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21 августа, 21:27

Основателя Pink Floyd Роджера Уотерса внесли в базу "Миротворца"

Британский музыкант и один из основателей популярной группы Pink Floyd, Роджер Уотерс, попал в базу сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные скандального украинского ресурса.

Слова основателя Pink Floyd исказили на американском канале из-за Украины

Слова основателя Pink Floyd исказили на американском канале из-за Украины

Музыканту вменяется, в частности, "антиукраинская пропаганда" и "покушение на территориальную целостность Украины".

Напомним, ранее основатель Pink Floyd Уотерс заявил, что винит США в сложившейся на Украине ситуации, а президента США Байдена назвал военным преступником, который продолжает подливать масла в огонь. Музыкант сказал, что эскалация конфликта началась в 2008 году, когда на саммите НАТО впервые поднялась тема членства Украины и Грузии. Спецоперация России, уверен он, стала ответом на продвижение блока к границе РФ, хотя альянс обещал этого не делать. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев счёл адекватным основателя Pink Floyd. Американские пользователи Twitter также поддержали слова Уотерса об Украине и США.

Украинский посол Щерба посоветовал основателю Pink Floyd переехать в РФ после слов об СВО

Украинский посол Щерба посоветовал основателю Pink Floyd переехать в РФ после слов об СВО

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ТАCC / EPA / JIM LO SCALZO

Иван Косицын

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