Президент Австрии получил сотрясение мозга на прогулке в горах

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен получил ссадины и лёгкое сотрясение мозга в результате несчастного случая в горах. Об этом сообщается на его странице в соцсетях. Известно, что инцидент с политиком произошёл днём в воскресенье, 21 августа.

"Он поскользнулся во время горного похода на Каунерграт, и сотрудники спецподразделения Cobra доставили его в ближайшую больницу. Федеральный президент получил ссадины и лёгкое сотрясение мозга и проведёт ночь в больнице по совету лечащих врачей", — сообщается в аккаунте политика.

Ван дер Беллен теперь отменил встречи на форуме Альпбах в понедельник и во вторник.

Выборы федерального президента Австрии пройдут 9 октября. Действующий президент страны Александр Ван дер Беллен, которому в январе исполнилось 78 лет, объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Свой пост он занимает с 2017 года.