НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 августа, 20:43
3191

Возле машины Дарьи Дугиной перед взрывом произошёл подозрительный случай

Участник фестиваля рассказал о подозрительном инциденте на парковке, где стояла машина Дарьи Дугиной

Участник фестиваля "Традиция" в Подмосковье, главный редактор "Учительской газеты" Арслан Хасавов рассказал о странном эпизоде, который произошёл с ним на парковке, где стоял автомобиль Дарьи Дугиной.

20 августа, приехав на мероприятие, Хасавов припарковал автомобиль у въезда на VIP-стоянку, на которой стояли машины философа Александра Дугина и его дочери, 29-летнего журналиста Дарьи. К нему тут же подошёл парень, который представился волонтёром мероприятия. Однако журналист обратил внимание, что на незнакомце не было оранжевой футболки фестиваля. Молодой человек попытался отвлечь мужчину и начал задавать странные вопросы. Например, он интересовался стоимостью автомобиля и чем его заправляют.

"Что это было? Задерживал он моё внимание или просто решил неудачно пошутить? Уверен, компетентные органы уже общаются с волонтёрами на парковке, и доподлинно знаю, что уже запрашивают у собственников автомобилей записи с видеорегистраторов",написал Хасавов в соцсети "ВКонтакте".

"Красавица, герой": Подруга назвала Дарью Дугину воином с нежнейшим сердцем и обратилась к её убийцам

"Красавица, герой": Подруга назвала Дарью Дугину воином с нежнейшим сердцем и обратилась к её убийцам

Он отметил также, что все известные гости присутствовали на мероприятии без охраны. Вход на площадки был свободный, а досмотр проводился формально.

Накануне вечером в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Как выяснилось впоследствии, в машине была 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Следствие прорабатывает различные версии. Есть предположение, что целью преступников была не Дарья, а её отец. Дело будет расследовать центральный аппарат СК РФ.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров