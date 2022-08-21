Возле машины Дарьи Дугиной перед взрывом произошёл подозрительный случай
Участник фестиваля рассказал о подозрительном инциденте на парковке, где стояла машина Дарьи Дугиной
Участник фестиваля "Традиция" в Подмосковье, главный редактор "Учительской газеты" Арслан Хасавов рассказал о странном эпизоде, который произошёл с ним на парковке, где стоял автомобиль Дарьи Дугиной.
20 августа, приехав на мероприятие, Хасавов припарковал автомобиль у въезда на VIP-стоянку, на которой стояли машины философа Александра Дугина и его дочери, 29-летнего журналиста Дарьи. К нему тут же подошёл парень, который представился волонтёром мероприятия. Однако журналист обратил внимание, что на незнакомце не было оранжевой футболки фестиваля. Молодой человек попытался отвлечь мужчину и начал задавать странные вопросы. Например, он интересовался стоимостью автомобиля и чем его заправляют.
"Что это было? Задерживал он моё внимание или просто решил неудачно пошутить? Уверен, компетентные органы уже общаются с волонтёрами на парковке, и доподлинно знаю, что уже запрашивают у собственников автомобилей записи с видеорегистраторов", — написал Хасавов в соцсети "ВКонтакте".
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Он отметил также, что все известные гости присутствовали на мероприятии без охраны. Вход на площадки был свободный, а досмотр проводился формально.
Накануне вечером в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Как выяснилось впоследствии, в машине была 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Следствие прорабатывает различные версии. Есть предположение, что целью преступников была не Дарья, а её отец. Дело будет расследовать центральный аппарат СК РФ.
ТАСС / Сергей Бобылев