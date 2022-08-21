Возле машины Дарьи Дугиной перед взрывом произошёл подозрительный случай

Участник фестиваля "Традиция" в Подмосковье, главный редактор "Учительской газеты" Арслан Хасавов рассказал о странном эпизоде, который произошёл с ним на парковке, где стоял автомобиль Дарьи Дугиной.

20 августа, приехав на мероприятие, Хасавов припарковал автомобиль у въезда на VIP-стоянку, на которой стояли машины философа Александра Дугина и его дочери, 29-летнего журналиста Дарьи. К нему тут же подошёл парень, который представился волонтёром мероприятия. Однако журналист обратил внимание, что на незнакомце не было оранжевой футболки фестиваля. Молодой человек попытался отвлечь мужчину и начал задавать странные вопросы. Например, он интересовался стоимостью автомобиля и чем его заправляют.

"Что это было? Задерживал он моё внимание или просто решил неудачно пошутить? Уверен, компетентные органы уже общаются с волонтёрами на парковке, и доподлинно знаю, что уже запрашивают у собственников автомобилей записи с видеорегистраторов", — написал Хасавов в соцсети "ВКонтакте".