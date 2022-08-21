В Мелитополе сработала система ПВО

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Мелитополе, по предварительным данным, сработала система ПВО.

"В Мелитополе громко. Предварительно, ПВО. Подробности позже", — написал Рогов в телеграм-канале.

По словам представителя администрации, российские системы ПВО пресекли действия БПЛА в районе Нового Мелитополя. По его словам, это в очередной раз доказывает преступные действия Украины против мирных жителей.