В Мелитополе сработала система ПВО
Рогов: Системы ПВО пресекли действия ударного беспилотника в Мелитополе
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Мелитополе, по предварительным данным, сработала система ПВО.
"В Мелитополе громко. Предварительно, ПВО. Подробности позже", — написал Рогов в телеграм-канале.
По словам представителя администрации, российские системы ПВО пресекли действия БПЛА в районе Нового Мелитополя. По его словам, это в очередной раз доказывает преступные действия Украины против мирных жителей.
Накануне российские средства ПВО перехватили 12 украинских снарядов РСЗО HIMARS, одну ракету "Точка-У" и две американские ракеты. Кроме того, ПВО РФ сбила 13 украинских беспилотников в нескольких районах Харьковской области и в населённом пункте Любомировка Николаевской области.
ТАСС / Алексей Коновалов