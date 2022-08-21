НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 августа, 20:17

В Мелитополе сработала система ПВО

Рогов: Системы ПВО пресекли действия ударного беспилотника в Мелитополе

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Мелитополе, по предварительным данным, сработала система ПВО.

"В Мелитополе громко. Предварительно, ПВО. Подробности позже", — написал Рогов в телеграм-канале.

Системы ПВО РФ сбили 13 снарядов "Ольха" у Каховской ГЭС и Мелитополя

Системы ПВО РФ сбили 13 снарядов "Ольха" у Каховской ГЭС и Мелитополя

По словам представителя администрации, российские системы ПВО пресекли действия БПЛА в районе Нового Мелитополя. По его словам, это в очередной раз доказывает преступные действия Украины против мирных жителей.

Накануне российские средства ПВО перехватили 12 украинских снарядов РСЗО HIMARS, одну ракету "Точка-У" и две американские ракеты. Кроме того, ПВО РФ сбила 13 украинских беспилотников в нескольких районах Харьковской области и в населённом пункте Любомировка Николаевской области.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров